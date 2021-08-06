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Altın fiyatları çakıldı ons altın son 1 ayın en düşük seviyesinde gram altın kaç lira oldu

Altın fiyatları çakıldı ons altın son 1 ayın en düşük seviyesinde gram altın kaç lira oldu

Altın, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla 1.769 dolara kadar geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşün Dolar/TL ’deki yükselişi dengelemesiyle 489 TL civarında bulunuyor.

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Altın fiyatları, güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de Temmuz ayında tarım dışı istihdam 943 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 870 bin seviyesindeydi. Geçen ay 850 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı ise 938 bine revize edildi.

Fed’den yapılan açıklamalarda istihdam piyasasının varlık alımı azaltımı kararını etkileyecek ana faktörlerden biri olacağı vurgulanmıştı.

Ons altın fiyatı

Ons altın Haziran ayını 2016’dan bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra Temmuz ayında yüzde 2,49 civarında yükseliş kaydederek Ağustos ayına iyi bir başlangıç yapmıştı. Geçen hafta 1.830 doların üzerini gören ons altın, tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.769 dolar civarında işlem görüyor.

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