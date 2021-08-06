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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a destek telefonu 200 itfaiyeci daha gönderecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a destek telefonu 200 itfaiyeci daha gönderecek

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan'dan özel eğitimli 200 itfaiyeciden oluşan bir grup daha gelecek, böylece personel sayısı 710'a ulaşacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen şiddetli orman yangınları sonucu hayatını kaybedenler için bir kez daha taziyelerini iletti, yangınların söndürülmesi ve sonuçlarının önlenmesinde Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Aliyev, daha önce gönderilenlere ilaveten 40 itfaiye aracının yola çıktığını, yarın yangın bölgesine ulaşacağını belirterek böylelikle Türkiye'de yangınla mücadele için Azerbaycan'dan gönderilen araç sayısının 93'e ulaşacağını aktardı.

Özel eğitimli 200 itfaiyeciden oluşan grup gelecek

Türkiye'de 510 Azerbaycanlı personel ile Azerbaycan'a ait 1 helikopter ve 1 amfibi uçağın yangınla mücadele çalışmalarına katıldığını hatırlatan Aliyev, özel eğitimli 200 itfaiyeciden oluşan bir grup daha göndermeyi önerdi ve böylece personel sayısının 710'a ulaşacağını belirtti.

Azerbaycan'dan ilave destek geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dilekleri ve Türkiye'ye verdikleri destek için Aliyev'e teşekkür etti.

Erdoğan, Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına yüksek profesyonellik ve sevgi ile katıldıklarını kaydetti.

Azerbaycan'dan gönderilecek ilave destek için de teşekkürlerini ileten Erdoğan, bu desteğin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluğun açık bir tezahürü olduğunu söyledi.

Erdoğan'a, Ermenistan ordusunun sınırda gerçekleştirdiği provokasyonlar hakkında bilgi veren Aliyev, Azerbaycan ordusunun bu gibi provokasyonlara gereken karşılığı verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Karabağ savaşı sonrası dönemde bölgesel süreçler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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