Antalya Manavgat'ta alevler içerisinde kaldı! Gözyaşları içinde anlattı: Hissettik

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki yangında evi küle dönen Koçdemir ailesi, memleketi olan Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yeni bir hayata başlıyor. 2 çocuk annesi Bedia Koçdemir, o anları gözyaşları ile anlattı.

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Kdz. Ereğlili Bedia Koçdemir, yaklaşık 1 ay önce çocuklarının geleceği için Antalya’nın Manavgat ilçesine taşındı. İki çocuğu Elçin (15) ve Yiğitcan (9) ile yeni bir hayat kurmak isteyen Bedia Koçdemir, Evrenseki Mahallesinde tuttuğu evi geçtiğimiz hafta başlayan orman yangınları sonrası küle döndü. Çaresiz kalan aile birkaç gün sonra memleketi olan Kdz. Ereğli’ye döndü.



İlçede boş bir daire tutan Koçdemir ailesi şuanda eşyasız ve geliri olmadığı için zor günler yaşıyor. Manavgat’ta halen sürmekte olan yangını ve orada yaşadıklarını anlatan Bedia Koçdemir, alevler içinde kalan mahalledeki insanların güçlükle kurtulduğunu ifade etti.







"Bir insan canının yanmaması en büyük şans"

Yaşadıkları ev ve mahallenin küle dönmesini cep telefonu ile kaydeden Bedia Koçdemir açıklamasında, “Manavgat’a ileriye dönük bir şeyler yapmak için 1 ay önce taşındım. Tam olarak yerleşmeden yangın felaketi ile tanıştım. Kirada oturduğum ev yangında komple yandı. Çarşıdan mahalleye çıkmak üzereydim, yangın zaten ormandan başladı. Yangının mahalleye gelmesi saniyeler sürdü. Bir insan canının yanmaması en büyük şans. Saniyeler içerisinde parlayan bir yangındı. Belirli bir zaman sonra itfaiye ekiplerinin gelmesi ile mahalle kapandı." dedi.







"6 gün sonra yapamadım memlekete tekrar geri dönüş yaptım"

"Oturduğumuz ev küller arasında kaldı" diyen Koçdemir "Tutunacak bir şeyimiz yoktu, bir mahallenin ortasında herkesin gidebileceği bir yer vardı. Biz mahallenin ortasında iki çocukla kaldık. Belli bir süre dayanmaya çalıştık. 6 gün sonra yapamadım memlekete tekrar geri dönüş yaptım. Allah razı olsun, oraya yardımlar çok fazlasıyla oldu. Ama bana olan bir şey olmadı. Gidip bir yere sığınayım olmadı, yapamadım. İki çocukla yangının ortasında kaldık. Dağlardan gelen küller, ağaçlar günlerce yandı. O ağaçların yandığını hissettik." ifadelerini kullandı.







"Gücüm ve imkanım yok"

Yangını anlatan Koçdemir "Gece dışarıda oturuyoruz, karşı dağda kıvılcımlar yağıyor. En son memlekete geldim. Burada artık yapabildiğimiz kadarıyla çocuklarla bir düzen kuracağız. Tuttuğum evde hiç bir şey yok, çünkü Antalya’ya tüm eşyaları götürmüştüm. Burada hiç eşyam yok, boş bir evdeyim. Gücüm ve imkanım yok. Çocukların orada yaşadığı psikoloji var, 1 ay sonra çocukları okula hazırlayacağım. Orada sahiplenme yok, belki orada o kadar şey çekmezdik. Ben orayı daha görmek istemiyorum. Buraya gelmek çocuklarım için çok iyi geldi. Korkuları yendiler, çünkü onlarda da uyku yoktu. Bir dairenin içinde düşünün etrafınız yangın yeri ve sürekli tepenizden helikopter geçiyor. İtfaiye, polis, sirenlerdi çocukların orada psikolojisi kötü oldular. Burada bir nevi daha iyiler” ifadelerini kullandı.

Koçdemir ailesi, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Süleymanlar Mahallesinde tuttukları evde yaşadıklarını unutarak yeni bir hayata başlama kararı aldı.