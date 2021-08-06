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Muğla'da alevlere karşı göz dolduran mücadele! Skorsky helikopterler sabah akşam çalışıyor

İhlas Haber Ajansı
Muğla'da alevlere karşı göz dolduran mücadele! Skorsky helikopterler sabah akşam çalışıyor

MUĞLA'da 9 gündür devam eden orman yangınlarında ek bir donanım ile söndürme çalışmalarına katılan skorsky helikopterler çalışmaları ile göz doldurdu.

Muğla'da alevlere karşı göz dolduran mücadele! Skorsky helikopterler sabah akşam çalışıyor

Bölgede yaklaşık bir haftadan bu yana etkili bir şekilde devam eden orman yangınları Ören yakınlarındaki Bozalan ve Hasanlar mahallesi arasındaki dağlardaki ormanlık alanda devam ediyor. 

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Muğla'da alevlere karşı göz dolduran mücadele! Skorsky helikopterler sabah akşam çalışıyor

Olumsuz hava koşulları ve arazi şartları yangınla mücadeleyi zorlaştırırken, askeri helikopterler de alevlerle savaşıyor. 

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Muğla'da alevlere karşı göz dolduran mücadele! Skorsky helikopterler sabah akşam çalışıyor

Sabah havanın aydınlanması ile çalışmalarına başlayan helikopterler, akşam hava kararıncaya kadar alevleri söndürmek için su taşıyor.

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Muğla'da alevlere karşı göz dolduran mücadele! Skorsky helikopterler sabah akşam çalışıyor

Şu anda Milas Bozalan ile Hasanlar Mahallesi arasındaki ormanlık alan da alevlere teslim oldu.

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