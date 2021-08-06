PKK paçavrası Türkiye'yi Kaz Dağları ile tehdit etti

Terör örgütü PKK'nın paçavrası Yeni Özgür Politika isimli gazete, Türkiye'yi Kaz Dağları'nı yakmakla tehdit etti. Haberi, ''Kürt'le barışmayan Kaz Dağları'nı kaybeder'" başlığıyla veren gazete, skandal ifadeler kullandı.

Abone ol

Terör örgütü PKK'nın borazanı olan Yeni Özgür Politika isimli gazete, Türkiye'yi manşetten verdiği haberle aşağılık bir şekilde tehdit etti.

"Kürt'le barışmayan Kaz Dağları'nı kaybeder" başlıklı haberde terör örgütünün paçavrası aleni bir şekilde Kaz Dağları'nı yakacaklarını ilan etti.

Aynı satırlarda, "İkizdere'yi durdurmak ve Konya'daki kuraklığı bitirmek çok zor" ifadelerine de yer verildi.

2015 yılında Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Şırnak İdil'deki grup toplantısında konuşan Selahattin Demirtaş, Cizre'deki olaylarla ilgili kullandığı ifadelerle yangınları işaret etmişti. Demirtaş, hem vatandaşları hem de devleti aşağılık bir şekilde tehdit ettiği konuşmasında, "Batı'da yaşayan kardeşim Cizre'ye karşı sussak, yollarda olmasak inanın ki bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz ki Bodrum, Cizre'ye çok uzak? Uzak değil. Her yer birbirine çok yakın. Cizre yanarken Bodrum'daki mutlu olabilir mi?" demişti.

CHP'li belediye HDP'lileri ağırlayıp dayanışma pozu verdi

Muğla'da orman yangınları devam ederken CHP'li Milas Belediyesini HDP'li heyet ziyaret etti. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a teşekkür etti.

(YENİ ŞAFAK)