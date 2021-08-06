İzmir'de tedirgin eden görüntü sabah uyandıklarında gökyüzüne bakanlar şoke oldu

İzmir'de sabah saatlerinde gökyüzüne bakanlar, kent genelinde turuncuya çalan "bulanık" bir renkle karşılaştı. Pek çok İzmirli sosyal medya hesabından gökyüzü ve güneş fotoğrafları paylaşıp İzmir'i trend topic listesinin üst sırasına taşıdı.

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Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken, İzmirliler de tedirgin eden bir sabaha uyandı. Kimi vatandaşlar deprem olacağını sandı, kimileri de yangın ihbarında bulundu.

İzmir'de sarı ve kızıllığın hakim olduğu gökyüzü dikkat çekti, pek çok sosyal medya kullanıcısı Twitter'da paylaşım yaparak havadaki rengin sebebini sordu. Paylaşımlar nedeniyle İzmir, trend topic listesinin üst sırasına yerleşti.

Konuya ilişkin son noktayı Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk koydu. Öztürk, AA muhabirine, hava olayının Ege Bölgesi'ndeki diğer bazı illerde de gözlemlendiğini ifade etti.

Orman yangınları nedeniyle oluştu

Rüzgarın yönünün değiştiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti: "Yaklaşık 2 hafta sonra rüzgar güneye döndü. Atmosfer dinamik bir yapı. Bugün Afrika üzerinden toz taşınımı da bekliyorduk. Bunlara ilave güney bölgelerimizde devam eden yangınların oluşturduğu duman ve partiküller de rüzgarın taşıdığı nemle birlikte İzmir ve Ege semalarını doldurdu. Bu da havada bir bulanıklık ve atmosfer parlaklığında bir azalma oluşmasına neden oldu ama herhangi bir olumsuzluğa sebep olacak bir durum söz konusu değildir. İnsan sağlığı konusunda olumsuz bir etkisi yok."

Öztürk, yağış beklemediklerini, durumun yarından itibaren normale dönebileceğini sözlerine ekledi.

"Deprem olacak sandık"

Vatandaşlar ise havadaki rengin sebebinin orman yangınları olduğunu öğrenince şaşırdıklarını söyledi. Fatih Yıldırım isimli vatandaş, "Dün akşam çok kötü bir koku vardı. Sabah uyandığımızda havanın rengi sarıydı. Neden olduğunu anlamadık. Tedirgin olduk. Deprem havası gibi geldi. Deprem olacağı zaman hava böyle kötü olur. Sonra yangınlardan dolayı olabileceğini düşündük ve anladık ki orman yangınları yüzündenmiş. Ben Antalyalıyım. Orası çok kötü oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

"Sabah uyandığımda fark ettim"

Seda Yıldırım isimli vatandaş ise "Sabah uyandığımda havadaki rengi fark ettim. 'Hava kötü, ne var acaba?' dedim. Ya depremden ya da yangınlardan dolayı olabileceğini düşündüm. Havanın renginin yangınlardan dolayı olduğunu öğrendik. Devletimiz yangınlar için elinden geleni yapıyor. Vatandaşlar dahil herkes elinden geleni yapıyor. Havanın renginden dolayı çok tedirgin değilim. Bir süre sonra düzelir diye düşünüyorum" diye konuştu.