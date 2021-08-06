BIST 1.433
DOLAR 8,59
EURO 10,14
ALTIN 496,24
HABER /  GÜNCEL

TEMA Cengiz Holding'in bağışını reddetti! Cengiz Holding'ten açıklama geldi

TEMA Cengiz Holding'in bağışını reddetti! Cengiz Holding'ten açıklama geldi

Orman yangınları sonrası TEMA'ya bağış yağmuru yaşandı. Ancak TEMA politik gerekçelerle Cengiz Holding'in bağışını geri çevirince açıklama geldi.

Abone ol

Cengiz Holding, TEMA’nın bağış reddine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz. Böyle bir ortamda; Türkiye’nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA’nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” denildi.

Cengiz Holding’den yapılan açıklamada TEMA Vakfı’nın açıklamasına ilişkin “Açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Holdingden yapılan açıklamada, “Bildiğiniz gibi iki haftadır, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı ülke olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bizim de bu yangın nedeniyle içimiz yanıyor; tüm Türkiye gibi büyük üzüntü içindeyiz. Yangın süresince gerek devlet kurumlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalıştık. Bu kapsamda her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz.

Böyle bir ortamda; Türkiye’nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA’nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” denildi.

500 bin TL'lik bağış yapılmıştı

TEMA’ya bireysel bağışların yanında kurumsal bağışlar da alınırken, kurum bazı şirketlerin bağışlarını geri çevirdi. Bu kurumlar biri olan Cengiz Holding’in 50 bin fidanlık yani 500 bin TL’lik bağışı TEMA tarafından iade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yusuf Tekin kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Yusuf Tekin kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Yıllık izine hafta sonu izni dahil mi? Yargıtay cumartesi pazar günü için kararı verdi
Yıllık izine hafta sonu izni dahil mi? Yargıtay cumartesi pazar günü için kararı verdi
Bakan Fahrettin Koca'dan Ziya Selçuk için teşekkür mesajı
Bakan Fahrettin Koca'dan Ziya Selçuk için teşekkür mesajı
Damacana suya bir buçuk ayda 5 zam! Suya değil plastiğe para veriyoruz
Damacana suya bir buçuk ayda 5 zam! Suya değil plastiğe para veriyoruz
Sakarya'da herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı
Sakarya'da herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı
Apple'dan çocuk istismarı için adım! iPhone ve iPad içindeki görseller yakalanacak
Apple'dan çocuk istismarı için adım! iPhone ve iPad içindeki görseller yakalanacak
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı! Alevler göğe ulaştı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı! Alevler göğe ulaştı
Oxford mezunu özel jet pilotu orman yangınına müdahale çalışmalarına gönüllü katıldı
Oxford mezunu özel jet pilotu orman yangınına müdahale çalışmalarına gönüllü katıldı
Tekirdağ'da barışma teklifi reddedilen eski koca, kadını kızının gözü önünde öldürdü
Tekirdağ'da barışma teklifi reddedilen eski koca, kadını kızının gözü önünde öldürdü