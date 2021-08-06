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Tunahan Ak yaşı kaç? Masterchef Tunahan anne ve babası kimdir?

Tunahan Ak yaşı kaç? Masterchef Tunahan anne ve babası kimdir?

TV 8 ekranlarında Masterchef 2021 heyecanı devam ederken ana kadroya girecek isimlerde belli olmaya başladı. İlk günden beri hem seyirciyi hem de mizacı ile jürinin ilgisini çeken Tunahan Ak Masterchef ana kadrosuna giren 5. isim oldu. Peki kimdir Tunahan Ak, aslen nereli, kaç yaşında? Tunahan Ak instagram hesabı nedir?

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Masterchef 2021'nin ana kadrosuna giren 5. isim de Tunahan Ak oldu. Elemelerde yaptığı espriler ve şakalr ile hem jürinin hem de seyircinin gönlünü kazanan Tunahan Ak daha şimdiden yarışmanın en favori isimlerinden biri oldu bile. 

Renkli mizacının yanı sıra yemeklerdeki beceri ise de rakiplerinin bir adım önünde olan Tunahan Ak sosyal medyanın da gündemi oldu. Yarışma sayesinde birçok kişi tarafından beğenilen Masterchef Tunahan'ı instagram hesabında 132 bin kişi takip ediyor. 

Tunahan Ak anne ve babası

Peki efendiliği ile de takdir toplayan genç yarışmacı Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli birlikte bakalım...

MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya katılmak için mücadele eden Tunahan Ak, 19 yaşındadır. Beylikdüzü'nde yaşayan Tunahan hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye’ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

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