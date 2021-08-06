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Fransız gazetesi Türkiye'nin Afrika'daki oyun değiştirici stratejisini yazdı

Fransız gazetesi Türkiye'nin Afrika'daki oyun değiştirici stratejisini yazdı

Fransız gazetesi Le Monde, Afrika'da Türkiye'nin uluslararası aktörlere özellikle de Fransa'ya karşı yükselişini yazdı.

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2002'de Afrika'daki büyükelçilik sayısı 12 iken 2020 itibarıyla 42'ye çıkaran hem ticaret hacmini hem de diplomatik nüfuzunu güçlendiren Türkiye, uluslararası aktörler özellikle uzun zamandır kıtayı sömüren Fransa için bir tehdit olarak görülüyor.

Fransız gazetesi Le Monde'de Uluslararası Kriz Grubundan (ICG) Hannah Armstrong'un kaleme alınan analizde Fransa'nın 2014 yılından bu yana Sahel ülkelerinde (Eritre, Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan) yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nu durdurup askeri birliklerin en az yüzde 40'ını geri çekme kararıyla oluşacak 'boşluk' ve Türkiye etkisine dair önemli değerlendirmeler yer aldı.

"Oyun değiştirici"

Türkiye'nin Sahal'deki emellerini sorgulayan yazıda Armstrong, bugüne kadar Türkiye'nin Afrika'daki açılımının sadece ticari olarak değerlendirildiğini ancak yaşanan gelişme ve imzalanan anlaşmaların bölge için 'oyun değiştirici' olacağını yazdı.

"Fransa ile kritik eşik aşıldı"

Türkiye, 2020'de Nijer ile imzaladığı detayları gizli tutulan terör örgütü Boko Haram'a karşı mücadelede Nijer güçlerini eğitme ve destek için Türk askerlerinin Nijer'e göndermesini de kapsadığı iddia edilen anlaşma ile bölgede Fransa'ya karşı 'kritik eşiği açtı' denildi.

Mali'deki darbe sonrası Fransa'nın aleyhine yaşanan diplomatik gelişmelerin Türkiye-Fransa ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.

"Boşluk Türkiye için fırsat"

Armstrong, Fransa'nın Sahel bölgesinden askeri güçlerini çekmesiyle oluşan boşluğun uzun yıllardır bölge ülkelerinin kalkınması için insani yardım, yeniden yapılanma ve dini bağlarıyla atağa geçen Türkiye için bir fırsat yarattığını belirterek uluslararası oyuncu olarak Türkiye'nin kıta halkı nazarında Avrupa, Rusya ve Çin'den daha fazla kabul gördüğünü söyledi.

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