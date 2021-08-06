CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'dan SMS'li provokasyon

Türkiye birlik olup orman yangınlarıyla mücadele ederken bölgede bulunan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) isimlerin yalan ve provokasyonları sürmeye devam ediyor. "Bölgeye müdahale edilmiyor" yalanını sürdürmeye çalışan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın vatandaşlara siyasi içerikli SMS'ler attığı ortaya çıktı.

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde başlayan sonrasında Bodrum ve Köyceğiz gibi önemli turizm noktalarına sıçrayan orman yangınlarıyla mücadele canla başla sürüyor.

Marmaris'te çıkan yangın 10 günün ardından kontrol altına alınabildi.

Büyük tahribatın yaşandığı ilçede soğutma çalışmalarına devam edilirken sosyal medyada yayılan bir görüntü büyük tepki çekti.

"Hükümetten bize bir fayda yok"

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'dan geldiği belirtilen toplu mesajda, "Çok değerli Muğlalılar; şu anda Muğla olarak büyük bir yangın felaketi yaşıyoruz. Bir haftadır görüyoruz ki AK Parti hükümetinden bize bir fayda yok. Bu yangını Muğlalılar olarak biz söndüreceğiz. Bu kötü günleri hep birlikte, dayanışma ve birlik içerisinde atlatacağız" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili Alban'dan henüz bir açıklama gelmedi.