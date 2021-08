Devlet korumasındaki çocuğa uyuşturucu verip defalarca istismar ettiler

MANİSA'da devlet korumasında olan 15 yaşındaki kız çocuğu A.D.'nin 10 sanıklı cinsel istismar davasının ilk duruşması Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava kapsamında cezaevinde olan 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi, önümüzdeki duruşmada cinsel istismar mağduru kız çocuğu dinlenecek.

AĞRI'da devlet korumasında olan ardından Aydın'a ve son olarak Manisa'ya gelen 15 yaşındaki kız çocuğu A.D., 24 Aralık 2020 tarihinde Manisa Çocuk Destek Merkezinde yapılan kütüphane etkinliği sırasında kurumdan kaçtı. Mağdur çocuk A.D., kurumdan kaçmasının ardından sokakta tanıştığı kişiler tarafından fuhşa ve uyuşturucuya sürüklendi. 10 Aralık 2021 tarihinde sokakta bulunarak hastaneye götürülen ardından pedagoglar eşliğinde görüşmeler yapılan A.D.'nin ifadeleri kan dondurdu.

İstismar dehşetini anlattı

A.D., pedagog eşliğinde Çocuk İzlem Merkezinde alınan ilk ifadesinde Ağrı'da T.Y. isimli bir kişiyle 1 buçuk ay boyunca aynı evde kaldığını, T.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisine şiddet uyguladığını, yaşadığı yerden kaçarak kendi evine döndüğünü, daha sonra devlet korumasına alındığını, bu sırada dışarıda kaldığı sürede uyuşturucuya sürüklendiğini anlattı.

A.D., devlet korumasındayken Ağrı'dan başka bir ile naklettirilmek istediğini ve Manisa'ya gönderildiğini, burada yurttan kütüphane etkinliği sırasında kaçtığını ve dışarıda ilk olarak 24 Aralık'ta bir parkta 17 yaşındaki F.K. ile 19 yaşındaki F.B ile tanıştığını, kendisini bir dükkana götürdüklerini ve burada kendisine cinsel ilişki teklif ettiklerini, ilk olarak ilişkiyi kabul etmediğini ama daha sonrasında kendisini kandırdıklarını anlattı.

Mağdur kız çocuğu, 26 Aralık tarihinde S.S. ile tanıştığını, S.S.'nin kendisine uyuşturucu hap verdiğini ve cinsel ilişkiye zorladığını ve evlilik vaadiyle kandırdığını ifade etti. S.S.'nin daha sonra kendisini H.T. ile tanıştırdığını, H.T.'nin uyuşturucu satıcısı olduğunu ve kendisine uyuşturucu verdiğini, cinsel ilişkiye zorladığını ifade eden mağdur çocuk A.D.; barınma, uyuşturucu temini ve evlilik vaadiyle K.T., O.K., T.O., M.E., B.U., Y.N. ve O.G. tarafından da defalarca cinsel istismara uğradığını söyledi.

Sanıklar suçlamaları reddetti Mahkemede sanıklardan yalnızca F.K., mağdur çocuk A.D. ile vücut bütünlüğünü bozmayacak şekilde bir cinsel ilişki yaşadığını kabul etti, diğer sanıklar ise suçlamaları reddetti.

Mahkemenin dikkat çeken detaylarından biri de Manisa Barosu oldu. Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Av. Ezgi Yangöz, mağdur çocuk için davaya müdahil olma talebinde bulundu. Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona ise aynı davaya sanık avukatı olarak katıldı. Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonunun davaya müdahillik talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi.

Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, sanık F.K. adına yaptığı savunmada müvekkilinin mağdur çocuğun yaşı konusunda bir yanılgı içerisine girdiğini ve bu nedenle çocuğun vücut bütünlüğünün bozulmayacağı şekilde bir ilişki yaşadığını söyledi. Av. Rona, sanığın mağdur A.D. ile ilişkisi için, "Bir anlık gaflete düştüğünü söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi Tanıkların dinlenmesi ve savunmaların alınması ardından mahkeme heyeti, dosya kapsamında hali hazırda tutuklu olan F.K., H.T. ve T.O.'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 9 Eylül 2021 tarihine ertelendi. Bu duruşmada cinsel istismar mağduru çocuk A.D.'nin de ifadesinin alınacağı öğrenildi.

"Bu davanın peşini bırakmayacağız"

Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Av. Ezgi Yangöz, duruşmanın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada devletin koruması altında olan bir çocuğu koruyamadığını, çocuğun fuhşa ve uyuşturucuya sürüklendiğini söyleyerek hem sanıklar hem de sorumlular hakkında gerekli hukuki sürecin yürütüleceğini ve bu davayı bırakmayacaklarını ifade etti. Yangöz, mahkemenin müdahillik taleplerine olumlu yanıt vermemesini, "Ne yazık ki her defa olduğu gibi bu kez de katılma talebimiz reddedildi" sözleriyle yorumladı.

(Berfin Adıcan - ODA TV)