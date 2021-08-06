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Berat Albayrak'tan dikkat çeken görüşme

Berat Albayrak'tan dikkat çeken görüşme

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile görüntülendi.

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de görüşmesi kulisleri hareketlendirdi. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı ve eski  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz Kasım ayında olaylı bir şekilde görevinden istifa etmişti. Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparak istifa eden Berat Albayrak'ın görevden ayrılışı uzun süre gündemde yer almıştı.

Berat Albayrak'tan dikkat çeken görüşme 
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de yer alan bir mekanda görüntülendi. Milligazete.com.tr ekibi tarafından kaydedilen görüntülerde Berat Albayrak'a Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin eşlik etmesi dikkat çekti. Berat Albayrak'ın şuanda görevde olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile görüşmesi yeniden bakanlığa geleceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

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