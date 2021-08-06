Üniversite adayları için geri sayım başlarken yüzde 82.9 oranında yüz yüze eğitim sistemi isteniyor

Araştırma şirketi Areda Survey'in 29-30 Temmuz tarihleri arasında bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği 'Hayalimdeki Üniversite Araştırması'na göre gençlerin yüzde 77.4'ü üniversitelerin kamuoyundaki imajına önem veriyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde geçen eğitim sezonunda online eğitim alan gençler ise yüzde 82.9 oranında yüz yüze eğitim sistemine geçmek istiyor.

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Üniversite adaylarının geleceğini şekillendireceği belirtilen tercih maratonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) tercih kılavuzunu yayınlamasıyla başladı. Tercihleri okulun eğitim durumu, hocaların akademik başarısı gibi etkenlerin yanı sıra ulaşım, kentin bulunduğu konum gibi sebeplerin de etkileyeceği ifade edildi.

Araştırma şirketi Areda Survey, gençlerin üniversite tercihlerini masaya yatırmak için 'Hayalimdeki Üniversite Araştırması'na imza attığını kaydetti. 1100 kişinin katıldığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 77.4'ü üniversitelerin kamuoyundaki imajına önem verirken yüzde 79.7'si ise çevreci ve yeşil bir kampüste eğitim almak istiyor. Araştırma şirketi Areda Survey'in yaptığı araştırmanın ise Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI) yöntemiyle gerçekleştiği söylenildi.

"Sizler için üniversite öncelikle hangisini ifade eder?" Yapılan açıklamaya göre araştırmada yer alan, "Sizler için üniversite öncelikle hangisini ifade eder?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 57.1'i eğitim cevabı verdi. Aynı soruya verilen diğer yanıtlar; iş imkanı yüzde 28.1, özgürlük yüzde 11.3, yurt yüzde 2.5, kampüs yüzde 0.9 oldu.

"Her üniversitenin bir alanda uzmanlaşmasını destekliyor musunuz?"

Katılımcılara yöneltilen bir diğer sorunun ise "Her üniversitenin bir alanda uzmanlaşmasını (Cerrahpaşa Tıp, Ankara Hukuk vb.) destekliyor musunuz?" olduğu belirtildi. İlgili soruya katılımcıların yüzde 31.6'sı 'kesinlikle katılıyorum' derken yüzde 35.6'sı 'katılıyorum' cevabı verdi. 'Ne katılıyorum ne katılmıyorum' yanıtı verenlerin oranı yüzde 8.2 olurken 'kesinlikle katılmıyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 15.7 oldu.

"Her şehirde üniversite olmalı mı?"

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 24.9'u üniversitelerde her bölümün açılmasını kesinlikle destekliyor. Bu önermeye katıldığını ifade edenlerin oranı yüzde 28.7 olurken 'ne katılıyorum ne katılmıyorum' diyenlerin oranı yüzde 11.4, 'katılmıyorum' diyenlerin oranı yüzde 10, kesinlikle katılmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 25. Her şehirde üniversite olmasını destekleyen katılımcıların oranı ise yüzde 65.5.

Kampüste yüz yüze eğitim Üniversite öğrenimini birinci öğretim olarak okumak isteyenlerin oranı yüzde 86.9 olurken yüz yüze eğitim almak isteyenlerin oranı da 82.9 oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 72.6'sı ise üniversitelerin sosyo-kültürel faaliyetlerinin önemli olduğuna işaret ederek kampüs hayatının da gerekliliğine inanıyor.

Hoca ve akademik başarı önemli

Okul tercihlerinde 'öğretim elemanı' faktörüne önemli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 69.2 olurken katılımcıların yüzde 79.9'u üniversitenin ulusal ve uluslararası akademik başarı/sıralamasının önemine dikkat çektiği ifade edildi.

Kent ve ulaşım faktörü

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 62.1'ine göre üniversitenin bulunduğu kent önem taşırken yüzde 73.6'sı ise tercih yaparken üniversiteye ulaşım olanaklarının önemli olacağını vurguluyor.