BIST 10.956
DOLAR 40,60
EURO 47,35
ALTIN 4.427,05
HABER /  GÜNCEL

BTK: 44 sahte e-imza iptal edildi, güçlü tedbirler alındı

BTK: 44 sahte e-imza iptal edildi, güçlü tedbirler alındı

BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edildi. Kurumdan yapılan açıklamada sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmalarının arttırılarak daha güçlü tedbirler alındığı vurgulandı.

Abone ol

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sahte e-imza vakalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

BTK, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine adli sürecin başlatıldığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikâyetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır.

Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür." 

"Sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları artırıldı"

BTK, 44 e-imzanın iptal edildiğini ve tedbirlerin daha güçlü şekilde artırıldığının altını çizdi:

"BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanınıda içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır. İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir. Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir."

BTK
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's ile karşılaşıyor
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's ile karşılaşıyor
Bakan Fidan'dan Suriye'de Şara ile görüşme sonrası açıklama!
Bakan Fidan'dan Suriye'de Şara ile görüşme sonrası açıklama!
Halk TV, CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den umduğu cevabı alamadı
Halk TV, CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den umduğu cevabı alamadı
Türkiye "Gülden Paşa"yı konuşuyor! Fulya Öztürk paylaştı
Türkiye "Gülden Paşa"yı konuşuyor! Fulya Öztürk paylaştı
Cemal Canpolat: Hırsızı savunacak halimiz yok, devlet kimin ne olduğunu biliyor
Cemal Canpolat: Hırsızı savunacak halimiz yok, devlet kimin ne olduğunu biliyor
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking'e konuk oluyor
Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking'e konuk oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masum yavruların hesabı sorulacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masum yavruların hesabı sorulacak!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
DSÖ: Gazze'de bu yıl 29'u çocuk 99 kişi yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti
DSÖ: Gazze'de bu yıl 29'u çocuk 99 kişi yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti
Netanyahu: Gazze’yi ilhak etmeyeceğiz
Netanyahu: Gazze’yi ilhak etmeyeceğiz
Nedim Şener’e Cüneyt Özdemir üzerinden ‘yeni operasyon’ başladı!
Nedim Şener’e Cüneyt Özdemir üzerinden ‘yeni operasyon’ başladı!