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Beşiktaş'a Josef de Souza'dan iyi haber

Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlığını atlattı. Brezilyalı oyucu son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ghezzal, Ljajic ve Gökhan Töre'nin tedavileri devam ediyor.

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Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak Beşiktaş’ta hazırlıklar devam ediyor.

Pazar günü oynanacak mücadele öncesi siyah-beyazlılara Josef de Souza’dan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki oyuncu maçta forma giyebilecek.

Beşiktaş’ın son oynadığı Sivasspor maçında sakatlanan Ghezzal’ın tedavisi sürüyor. Kayseri kafilesine dahil edilecek Cezayirli oyuncu için son karar maç günü verilecek.

Sakatlıkları devam eden Ljajic ve Gökhan Töre ise karşılaşmada görev yapamayacak.

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