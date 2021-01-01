Alman politikacı Roth: Erdoğan bizi ciddiye almıyor Demirtaş kararını Türkiye uygulamıyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, Almanya’da tepkilere neden oldu. Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Yeşiller'den Claudia Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini ciddiye almadığından dert yanarak AİHM'nin Demirtaş kararının uygulanmamasına tepki gösterdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, Almanya meclisinde de gündem oldu. Yeşiller Partisi Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia TBMM'de görüşülen kanun teklifine tepki gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik baskıların artırılmasını isteyen Roth, Türkiye'ye yönelik silah sanayii ürünlerinin ihracatının, Alman denizaltılarını da kapsayacak şekilde durdurulması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan bizi ciddiye almıyor

Roth, “Almanya'nın ve AB'nin, bu otokratik rotaya daha fazla tahammül etmeyeceklerini gösteren güçlü bir sinyalin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesinin zamanı çoktan geldi” dedi.

Alman Meclis Başkan Yardımcısı Roth, Terörle mücadele yasalarının, muhalefete ve sivil toplum kuruluşlarına karşı kullanılarak istismar edilmesinin Türkiye'de bir gelenek olduğunu dile getirdi.

Roth ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına rağmen, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasını da eleştirdi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu ve bu sebepten dolayı AİHM kararlarını uygulama yükümlülüğü altında bulunduğunu belirten Roth, Erdoğan'ın bir kez daha AİHM kararlarını ciddiye almadığını gösterdiğini belirtti.