Adana'da kaçak kazıda yakalanan FETÖ'cü! Evinden 'cephanelik' çıktı

ADANA'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şahıs FETÖ'cü çıktı. Söz konusu şahsın evinde kapatılan Zaman gazetesi nüshaları ile "F" serisi 1 dolar bulunurken çok sayıda silaha da el kondu.

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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde yaşayan H.A'nın evinde uzun namlulu silahlar ve patlayıcılar bulunduğu, N.U. ve B.Ş. ile birlikte kaçak kazı yapacağı bilgisi aldı. Ekipler, H.A, N.U. ve B.Ş'yi Dağdibi Mahallesi'nde kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı.

15 el bombası ve dahası Zanlılardan H.A'ya ait 3 evde, 15 savunma ve taarruz tipi el bombası, 6 dinamit lokumu, 68 fünye, anti personel mayını, eğitim roket mühimmatı, M272 tüfek bombası, 8 saniyeli fitil, 3 uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, 21 av tüfeği, silah dürbünü, 19 av tüfeği eklentileri ve bu silahlara ait 580 mermi ile dedektör ele geçirildi.

Çok sayıda sikke ve 'F' serisi 1 dolar Evlerdeki aramalarda ayrıca, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 125 obje, heykelcik, 189 sikke, 22 kağıt para, 10 bakır ve gümüş tepsi, 24 küp ile 5 gram esrar, 5 dağ keçisi boynuzu, biri "F" serisi 7 banknot 1 dolar, kapatılan Zaman gazetesinin 36 nüshası ele geçirildi.

83 bin 310 lira ceza yazıldı işlem başlatıldı Jandarma ekipleri, dağ keçisi avladığı gerekçesiyle 83 bin 310 lira, ruhsatsız av tüfekleri sebebiyle 101 bin 496 lira ceza yazdığı H.A'ya, "F" serisi 1 dolar ve Zaman gazetesi nüshalarını bulundurduğu için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden de işlem başlattı.