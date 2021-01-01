Mustafa Cengiz: Omar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Omar'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Cengiz, net konuşmak için henüz erken olduğunu 1-2 hafta beklemek gerektiğini söyledi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlayan ve tedavisi hastanede devam eden Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, patlamada elinden ve yüzünden yaralanan Norveçli futbolcunun durumunun iyiye gittiğini söyledi. Başkan Cengiz ayrıca yanlarında olan herkese teşekkür ederek durumun netleşmesi için 1-2 hafta beklenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mustafa Cengiz, "Üzücü bir olay. Yeni yıla girdik ama bu olay umalım da berbat geçen 2020'de kalsın. Omar'ın morali iyi. Darbe almış. Çocukları yanında olduğu için biraz da onları koruma amaçlı olmuş. Bu maddeler peynir ekmek gibi satılıyor. Devletimiz bunlara önlem almalı. Bize destek olan kulüplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"1-2 hafta beklememiz gerekecek"

Cengiz açıklamalarında "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Futbolcumuza verilen destek için herkese teşekkür ediyorum. Göz insanın en hassas organıdır. Hastanemize teşekkür ediyoruz. İyiye gidiş var. Umut en güzel duygudur. Kesin konuşmak doğru olmaz. Daha net bir durum için 1-2 hafta için beklememiz gerekecek." ifadelerini kullandı.