BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  GÜNCEL

Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Cemil Gülver koronavirüsten hayatını kaybetti

 EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Demokrat Parti İlçe Başkanı Cemil Gülver (75), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Cemil Gülver, bir süre önce rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Evinde tedavi gören Gülver, durumu ağırlaşınca Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cemil Gülver, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlçeye bağlı Beyendik beldesinde 1989-1994 ve 1994-1999 yılları arasında 2 dönem belediye başkanlığı yapan Cemil Gülver’in cenazesi, bugün cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Beyendik beldesinde toprağa verildi.  

ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi uyardı! Aşıdan öleni duydunuz mu? Yoksa işimiz zor
Exxen başvurusu nasıl yapılır Exxen girişi yapma bilgileri
Sözcü gazetesi Ayasofya'nın açılışını 2020'nin felaketleri arasında gösterdi Twitter yıkıldı
Filyos Limanı Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli: İki hafta içerisinde Türkiye'den aşı gelecek
Kuzey Kore'de 1995'ten beri bir ilk! Kim, halkına mektup yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü'ye Ayasofya tepkisi! Lüzumsuz yere para verip almayın
ABD, F-35'lerin üretimini süresiz durdurdu! Abdullah Ağar'dan bomba 'hayalet' açıklaması
Öner Döşer 2021 kehanetleri Türkiye'yi neler bekliyor neler olacak?
Kovid-19'un ilk ortaya çıktığı Wuhan'da yılbaşı görüntüleri tepki çekti
Yorumlar