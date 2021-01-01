TürkAkım'ın Sırbistan ayağı düzenlenen törenle faaliyete geçirildi

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya iletecek TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın Sırbistan ayağı, faaliyete geçirildi.

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Ülkenin kuzeyindeki Zabalj Belediyesi'ne bağlı Gospodjinci'deki törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in yanı sıra İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Botsan- Harçenko ve Sırp doğal gaz şirketi Srbijagas'ın üst yöneticisi (CEO) Dusan Bajatovic katıldı.

Sırbistan halkının yaşam kalitesini artıracak

Vucic, törende yaptığı konuşmada, bugünün ülkesi için büyük önem taşıdığını belirterek, projenin Sırbistan'ın sanayi ve ekonomisinin gelişimine büyük katkılar sağlayacağını ve Sırbistan halkının yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın, Sırbistan'a enerji alanında istikrar ve güvenlik sağladığını dile getiren Vucic, boru hattı üzerinden tedarik edilecek doğal gazın daha ucuza mal olacağının altını çizdi.

Projenin Sırbistan'a yatırımları artıracağına dikkati çeken Vucic, doğal gazın Sırbistan üzerinden Macaristan ve Bosna Hersek'e ulaştırılacağını kaydetti.

Bajatovic de faaliyete geçen boru hattı üzerinden gün içinde Sırbistan'a yaklaşık 6 milyon metreküp doğal gazın ulaştırılacağı bilgisini paylaştı.

Sırbistan’ın Rus dostlarının ve ortaklarının yardımıyla gaz tedarikini sağlayabildiğini ve ardından bu gazı Bosna Hersek ve Macaristan'a sevk edebildiğini vurgulayan Vucic, transit gelirlerinin gaz boru hattının inşası için alınan kredinin bir kısmının hızlı bir şekilde kapatılmasını mümkün kıldığını sözlerine ekledi.

Buna ek olarak Cumhurbaşkanı Vucic, gaz alım fiyatının bin metreküp başına 155 dolar olacağını doğrulayarak, tedarikin ise yılda 13,88 milyar metreküp olarak beklendiğini aktardı.

Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandr Botsan-Harçenko da projenin Rusya-Sırbistan arasındaki işbirliği ve ülkenin enerji istikrarı için önemine vurgu yaptı.