Sözcü gazetesi Ayasofya'nın açılışını 2020'nin felaketleri arasında gösterdi Twitter yıkıldı

Sözcü gazetesinin 2020 yılı değerlendirmesi tepki çekti. Ayasofya'nın açılışını 2020'nin felaketleri tablosunda gösteren Sözcü'ye Twitter'da tepkiler çığ gibi yağdı.

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Sözcü gazetesi çok tartışılacak bir manşetle okurların karşısına çıktı. 2020 yılının değerlendirildiği haberde felaketler tablosuna Ayasofya'nın açılışını eklediler. 2020'nin torbasında felaket ve gözyaşı çıktı" başlıklı manşetin altında yaşanan kötü olaylar arasına Ayasofya eklendi. Ayasofya'nın açılışına dair fotoğrafın altına "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi" ifadeleri yer aldı.

Depremler, yasaklar, salgınlar ve doğal afetlerin olduğu torbaya Ayasofya atılırken, haberin spotunda "2020'den geriye hatırlamak istemediğimiz bu olaylar kaldı" cümlesi kullanıldı.

Skandal manşet Twitter'da Ayasofya başlığıyla TT listesine girdi. Kullanıcılar Sözcü'ye tepki gösterirken, siyasetçiler ve gazeteciler de yorumlarıyla Sözcü'yü milletin değerleriyle kavga etmekle eleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu zihniyet hangi topraklara ait olabilir?

Şamil Tayyar: Köhne zihniyeti hortlatma çabası

Mahir Ünal: Değişmediklerini gösteriyorlar



Alpay Özalan: Yunanistan'ın başka 'Sözcü'ye ihtiyacı yok siz varken







AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Bizans artıkları bise Sözcü kadar üzülmemiştir





Nedim Şener: Onların gözyaşı bu milletin sevincidir



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse para verip almasın

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sözcü'yü hedef alanlar arasındaydı. Cuma namazı sonrası konuyla ilgili basın mensubunun sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır. Ben Sözcü gazetesi okumuyorum. Kimse de para verip almasın." diye yanıt verdi.

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