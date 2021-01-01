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ABD, F-35'lerin üretimini süresiz durdurdu! Abdullah Ağar'dan bomba 'hayalet' açıklaması

Pentagon, 398 milyar dolarlık F-35 programının tam kapasite seri üretim faaliyetine geçişini süresiz olarak erteledi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, F-35'lerin üretiminin durdurulmasının en önemli nedeninin 'hayalet uçak' olarak anılmasına neden olan 'görünmezlik' özelliğinin çalışmaması olduğunu yazdı.

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Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri vermeyen ABD, kendisi de F-35'leri kullanamaz hale geldi. Pentagon, 398 milyar dolarlık F-35 projesinde üretimi teknik sorunlar nedeniyle süresiz askıya aldı. F-35'lerin üretiminin 2017'den bu yana sürekli ertelenmesi kafaları karıştırdı. 

'Hayaletlik' özelliği 'HayalETTİK' oldu

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, F-35'lerin 'hayalet' özelliğini çalışmadığı için askıya alındığını duyurdu. Ağar sosyal medya hesabından, Bloomberg'in haberini paylaşarak, "En önemli özelliklerinden biri “Hayaletlik” olan F-35’ler “HayalETTİK” yolunda! Pentagon, F-35 savaş uçağının üretimini teknik sorunlar nedeniyle süresiz olarak askıya aldı" dedi.


F-235'lerin görünmezlik özelliğiyle ilgili de Ağar, "Daha önce Alman radarları tarafından yetersizlikleri tespit edilen F-35’lerin Rus ve Çin radar ve HSS’leri tarafından radar izlerinin tespit edilebildiği ifade ediliyor. Şimdi Türkiye’nin elindeki S-400’ler ve Dünya’daki en iyi Hv Eğ alanı Konya bir başka değer kazanıyor." bilgisi verdi.

'S-400'ler ifşa eder diye vermediler'

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal ise, F-35'lirin bize verilmeme nedeninin bizim S-400 hava savunma sisteminin F-35'in görünmezlik özelliği olmadığını ifşa edeceğinden korkmaları olabileceğini yazdı. Unül, "Bize F35 vermeme kararı muhtemelen bu eksikliklerden kaynaklanıyordu. Belki de bizim S400'lerin bu uçakların radarda görünmeme kabiliyeti olmadığını veya sınırlı olduğunu göstermesinden korktular. Yunanistan'a versinler. Bizim S400'ler karşılar." ifadelerini kullandı.

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