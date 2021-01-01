Milli Piyango'da yılbaşı büyük ikramiyesi Varlık Fonu'na çıktı! Bir kişi 25 milyon kazandı

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Ancak şanslı numaraya ait 4 çeyrek biletten sadece birinin satıldığı ortaya çıktı. Manisa Akhisar'da satılan çeyrek bileti alan şanslı kişi 25 milyon liralık ikramiyenin sahibi olurken, satılamayan 3 çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiyesi ise Varlık Fonu'na kaldı...

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Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olan 100 milyon TL, 9884757 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Ancak biletlerden sadece birinin satıldığı öğrenildi. Satılan tek çeyrek biletin sahibi 25 milyon TL'lik ikramiye kazanırken diğer üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu’na kaldı. Büyük ikramiyeye ait 9884757 numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı.

Büyük ikramiye satılan tek çeyrek bilete çıktı

Çekilişe ilişkin Sisal Şans tarafından dağıtılan basın bülteninde şu ifadelere yer verildi:

- Sisal Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Satılmayan diğer üç çeyrek biletin ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu’na kalmıştır.

- Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olan 100 milyon TL, 9884757 sayılarına isabet ederken satılan tek çeyrek biletin sahibi 25 milyon TL'lik ikramiye kazandı. Amorti çıkan sayılar ise 0 ve 5 oldu.

- Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL'lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar'dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz.