Hande Kazanova 2021 kehanetleri burçları neler bekliyor?

Fatih Altaylı yılbaşı akşamı Habertürk ekranlarında tüm astrologları topladı ve 2021 kehanetlerini bir bir masaya yatırdı. Ünlü astrologlar Öner Döşer, Hande Kazanova ve koronavirüsü bilen Dinçer Güner çok önemli açıklamalar yaptı. Peki 2021 yılında koronavirüs bitecek mi, erken seçim var mı, Türkiye'yi neler bekliyor?

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Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programına Türkiye'nin en ünlü astrologlarını topladı ve 2021 kehanetleri konuşuldu. Koronavirüsü ve Suriye'deki iç savaşı bilen astrologlar, 2021 yılında yaşanacakları ve Türkiye'yi bekleyen olayları bir bir sıraladı. Peki 2021 yılında neler yaşanacak, erken seçim ya da felaket yaşanacak mı?

Hande Kazanova; çok ciddi olaylar bizi bekliyor

- Bu çağa ‘bilgi çağı’ diyebiliriz. Bilgi kimdeyse, hangi ülkedeyse biz artık onları alkışlıyor olacağız. Hava elementi sosyalizm ile de bağlantılı. O yüzden finansal astroloji gözüyle bakacak olursak, Uranüs ve Satürn’ün dik açısı biraz faşist sistemlerle ilgilidir. Ama artık halkın, uyanışının zamanı olacak. Dünyada toplumların ve azınlıkların haklarının ön plana çıktığını göreceğiz.

- 2021 yılında gökyüzünde hem toprak hem hava elementi hakim olacak. Bu nedenle toprakla hava bir araya girdiği zaman her yer toz duman olabilir. Biraz toplumların kendi güçlerini öne çıkarmaya çalıştıkları bir süreci ifade ediyor.

- Ülkeleri yönetenler, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak yasaları iyileştirmek durumunda kalacaklar. Kalmayan gidecek… Çok ciddi kutuplaşmaların olduğunu devrede göreceğiz. İnsanların kendi hakları ve daha iyi yaşam mücadelelerinin artacağını görebiliriz.

- 17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde dünya genelinde çok ciddi olaylarla karşılaşabiliriz.

- 2021 yılına giriş, Ocak ayı çok önemli. 5, 6, 7, 8 Ocak tarihlerinde çok ciddi bilgi açığı ya da önemli bilgiler duyabiliriz. Ocak ayını suikastlerle ilgili de sıkıntılı görüyorum. Ocak ayında özellikle ABD’de toplumsal hezeyanların ön plana çıkacağını söyleyebiliriz.

Salgın ne zaman bitecek: Salgından bahsedersek 2021 yılında birkaç tür daha virüs çıkacağını düşünüyorum. 2021’in kasım ayına kadar ciddi anlamda bu virüsten kurtulabileceğimizi düşünmüyorum. Güzel sonuçlarla karşılaşacağız ama ocak ve şubat ayında dünya genelinde sıkıntılar gözüküyor. Bence yaz dönemi, Kova burcundaki Dolunay ile virüsün etkilerinin azalacağını söyleyebiliriz.