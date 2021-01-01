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İstanbul enflasyon rakamları belli oldu! İTO açıkladı

İSTANBUL'da, aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1.36, toptan fiyatlar ise yüzde 2.05 arttı.

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1.36, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2.05 arttı. Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde perakendede yüzde 14.40, toptan fiyatlarda ise yüzde 18.18 artış kaydedildi.

Perakende fiyatlar ev eşyasında

Aralıkta perakende fiyatlar ev eşyasında yüzde 3.02, gıdada yüzde 2.20, konutta yüzde 1.27, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0.59, diğer harcamalarda yüzde 0.38, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.33 artarken, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3.23 ve giyimde yüzde 0.55 azaldı.

Diğer veriler

Toptan fiyatlarda ise işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6.31, madenlerde yüzde 2.56, gıda maddelerinde yüzde 1.93, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0.44, inşaat malzemelerinde yüzde 0.40 yükseliş kaydedildi. Kimyevi maddelerde toptan fiyatlar yüzde 1.54 azalırken, mensucat grubunda değişim gözlenmedi.

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