2021 yılı Motorlu Araçlar Vergisi (MTV) zamlı ödeme tablosu ortaya çıktı. Motor hacmi 1300 cc ve aşağısı olan araçlarda en düşük vergi 109 lira, en yüksek ise 1261 lira oldu. Peki 1300 cc altı değeri 99 bini aşan araçların 2021 vergisi ne kadar oldu?

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2021’de uygulanacak motorlu taşıt vergilerine (MTV) ilişkin tutarlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Otomobillerin 1 Ocak 2021 itibariyle MTV hesaplama tablosu da yayınlandı. 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıktı.

MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında yapılacak. Açıklanan tebliğe göre motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük vergi 109 lira, en yüksek ise 1261 lira olarak uygulanacak. Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük vergi 216 lira, en yüksek ise 2 bin 197 lira olacak. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda vergi 387 lira ile 3 bin 881 lira arasında değişecek. Motor, değer ve yaşa göre yeni vergiler şöyle:

1300 cc altı değeri 56.500'ü aşmayanlar araçların 2021 vergisi

1-3 yaş 1.051 TL

4-6 yaş 733 TL

7-11 yaş 410 TL

12-15 yaş 309 TL

16 ve yukarı yaş : 109 TL

1300 cc altı değeri 56.500'ü aşıp 99 bini aşmayan araçlar

1-3 yaş 1.155 TL

4-6 yaş 806 TL

7-11 yaş 450 TL

12-15 yaş 341 TL

16 ve yukarı yaş : 120 TL

1300 cc altı değeri 99 bini aşan araçların 2021 vergisi

1-3 yaş 1261 TL

4-6 yaş 879 TL

7-11 yaş 492 TL

12-15 yaş 372 TL

16 ve yukarı yaş : 130 TL

1300 - 1600 cc'ye kadar alan değeri 56.500 TL'yi aşmayan araçlar

1-3 yaş 1830 TL

4-6 yaş 1.372 TL

7-11 yaş 796 TL

12-15 yaş 563 TL

16 ve yukarı yaş : 216 TL

1300 - 1600 cc'ye kadar olan değeri 56.500'ü aşıp 99 bin TL'yi aşmayan araçlar

1-3 yaş 2014 TL

4-6 yaş 1510 TL

7-11 yaş 876 TL

12-15 yaş 617 TL

16 ve yukarı yaş : 236 TL

1300 - 1600 cc'ye kadar olan değeri 99 bini aşan araçlar

1-3 yaş 2197 TL

4-6 yaş 1647 TL

7-11 yaş 954 TL

12-15 yaş 674 TL

16 ve yukarı yaş : 258 TL

1601 cc- 1800 cc'ye kadar olan değeri 141.600'ü aşmayan araçlar

1-3 yaş 3556 TL

4-6 yaş 2781 TL

7-11 yaş 1635 TL

12-15 yaş 998 TL

16 ve yukarı yaş : 387 TL

1601 cc- 1800 cc'ye kadar olan değeri 141.600'ü aşan araçlar

1-3 yaş 3881 TL

4-6 yaş 3032 TL

7-11 yaş 1786 TL

12-15 yaş 1090 TL

16 ve yukarı yaş : 422 TL

1801 cc- 2000 cc'ye kadar olan değeri 141.600'ü aşmayan araçlar

1-3 yaş 5603 TL

4-6 yaş 4315 TL

7-11 yaş 2536 TL

12-15 yaş 1510 TL

16 ve yukarı yaş : 594 TL

1801 cc- 2000 cc'ye kadar olan değeri 141.600'ü aşan araçlar

1-3 yaş 6113 TL

4-6 yaş 4709 TL

7-11 yaş 2767 TL

12-15 yaş 1647 TL

16 ve yukarı yaş : 648 TL

2001 cc- 2500 cc'ye kadar olan değeri 176.800'ü aşmayan araçlar

1-3 yaş 8405 TL

4-6 yaş 6102 TL

7-11 yaş 3812 TL

12-15 yaş 2277 TL

16 ve yukarı yaş : 901 TL

2001 cc- 2500 cc'ye kadar olan değeri 176.800'ü aşan araçlar

1-3 yaş 9170 TL

4-6 yaş 6656 TL

7-11 yaş 4158 TL

12-15 yaş 2485 TL

16 ve yukarı yaş : 983 TL

2501 cc- 3000 cc'ye kadar olan değeri 353.900'ü aşmayan araçlar

1-3 yaş 11719 TL

4-6 yaş 10196 TL

7-11 yaş 6369 TL

12-15 yaş 3426 TL

16 ve yukarı yaş : 1256 TL

2501 cc- 3000 cc'ye kadar olan değeri 353.900'ü aşan araçlar

1-3 yaş 12786 TL

4-6 yaş 11122 TL

7-11 yaş 6949 TL

12-15 yaş 3738 TL

16 ve yukarı yaş : 1371 TL

3001 cc- 3500 cc'ye kadar olan değeri 353.900'ü aşmayan araçlar

1-3 yaş 17848 TL

4-6 yaş 16060 TL

7-11 yaş 9674 TL

12-15 yaş 4829 TL

16 ve yukarı yaş : 1769 TL

3001 cc- 3500 cc'ye kadar olan değeri 353.900'ü aşan araçlar

1-3 yaş 19472 TL

4-6 yaş 17519 TL

7-11 yaş 10553 TL

12-15 yaş 5267 TL

16 ve yukarı yaş : 1932 TL

3501 cc- 4000 cc'ye kadar olan değeri 566.400'ü aşmayan araçlar

1-3 yaş 28063 TL

4-6 yaş 24233 TL

7-11 yaş 14271 TL

12-15 yaş 6369 TL

16 ve yukarı yaş : 2536 TL

3501 cc- 4000 cc'ye kadar olan değeri 566.400'ü aşan araçlar

1-3 yaş 30616 TL

4-6 yaş 26435 TL

7-11 yaş 15571 TL

12-15 yaş 6949 TL

16 ve yukarı yaş : 2767 TL

4001 cc ve yukarısı kadar olan değeri 672.600'ü aşmayan araçlar

1-3 yaş 45932 TL

4-6 yaş 34443 TL

7-11 yaş 20399 TL

12-15 yaş 9168 TL

16 ve yukarı yaş : 3356 TL

4001 cc ve yukarısı kadar olan değeri 672.600'ü aşan araçlar

1-3 yaş 50107 TL

4-6 yaş 37575 TL

7-11 yaş 22254 TL

12-15 yaş 10001 TL

16 ve yukarı yaş : 3881 TL

Motosikletlerin vergisi

100-250 cm3'e kadar

1-3 yaş 196 TL

4-6 yaş 147 TL

7-11 yaş 108 TL

12-15 yaş 67 TL

16 ve yukarı yaş : 26 TL

251-650 cm3'e kadar

1-3 yaş 405 TL

4-6 yaş 307 TL

7-11 yaş 196 TL

12-15 yaş 108 TL

16 ve yukarı yaş : 67 TL

651-1200 cm3'e kadar

1-3 yaş 1045 TL

4-6 yaş 621 TL

7-11 yaş 307 TL

12-15 yaş 196 TL

16 ve yukarı yaş : 108 TL

1201 cm3'e ve yukarısı

1-3 yaş 2535 TL

4-6 yaş 1675 TL

7-11 yaş 1045 TL

12-15 yaş 830 TL

16 ve yukarı yaş : 405 TL