Mustafa Denizli'den çarpıcı sözler! FETÖ'cü futbolcuların tamamı benim futbolcum

Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, Haber Global ekranlarında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. FETÖ'cü diye bahsedilen futbolcuların tamamı benim futbolcum' diyen Denizli, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile ilgili de şok bir itirafta bulundu.

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Teknik Direktör Mustafa Denizli, Haber Global'deki 40 programına katıldı. Denizli futbolcu olduğunda teşvik primine tanıklık ettiğini ama o zaman suç kapsamına girmediğini anlattı.

İşte Mustafa Denizli'nin birbirinden önemli açıklamaları;

Mustafa Denizli: “Hayatımın belgeseli çalışması başladı. İlk kez açıklıyorum. Yaklaşık 3 aydır zor ve keyifli bir çalışma başladı… 50 yılı toparlamak kolay değil. Her güne bir sayfa tutsa, hayatımda öyle maçlar var ki, bir film bir kitap çıkartabilirim! 15 kişilik bir ekip çalışıyor belgesel için.”

"Yeteneğimi sokakta kazandım''

Jülide Ateş bir soruda “Mustafa Denizli bugünkü şartlarda futbolcu olabilir miydi?” diye sorunca, Denizli “Ben yeteneğimin büyük bölümünü sokakta kazandım. Sokakta futbol oynuyordum. Bugün sokak yok!” diyerek yanıtladı.

"Bütün başarılarımın altında Altay var''

Mustafa Denizli: “Bütün başarılarımın altında Altay var. Benim 15 yılım evimde, 18 yılım Altay’da geçti. Altay’a vefa borcum ödeyebilirim bilmiyorum. Yurtiçi ve yurtdışı başarılarımın etiketinde Altay vardı” derken; Jülide Ateş’in “İçinizdeki şair futbolun kurbanı mı oldu sorusunu” Mustafa Denizli “Edebiyat okudum. Belki!” diye yanıtladı.

"Futboldan kazandığım parayı bozdurmadan babama getirmek içib arkadaşımdan 10 lira borç aldım''

Mustafa Denizli’nin gözlerini dolu dolu yapan, gözyaşlarını akıtmamak için kendini zor tuttuğu soru ise Jülide Ateş’in “Mustafa Denizli futboldan kazandığı ilk para ile ne yaptı” sorusu oldu. Mustafa Denizli’nin anlattıkları karşısında Jülide Ateş’in gözleri doldu. İşte Denizli’nin futboldan ilk kazandığı para ve hikayesi: “Duygusal bir soru bu. Babamın kahvesi vardı, yazın da tütün yapıyorduk. Ben tütün yapmamak için arkadaşlarımla beraber fıstık satıyordum. Yeter ki tarlaya gidip tütün yapmayayım, arada da top oynayayım. O yıllarda bir de laf vardı kamyoncuyla futbolcuya kız verilmez diye; gelirleri düşüktür diye… Futboldan kazandığım ilk para 3 bin liraydı. Parayı babama getirmek istedim, başka da param yoktu, parayı da bozdurmak istemiyorum, arkadaşımdan 10 lira borç aldım. Eve geldim, ‘baba para kazandım’ dedim, ‘öyle mi oğlum’ dedi, çıkardım parayı verdim ‘istemiyorum sende kalsın’ dedi, ‘ben bu parayı bizim için kazandım’ dedim. 500 lirayı bana verdi, 2 bin 500 lirayı aldı, üzerine para koydu, bugün Çeşme’de sahip olduğum otelin arsası almıştık. Çok duygusal bir gündü”

"FETÖ'cü diye bahsedilen futbolcuların tamamı benim futbolcum''

Jülide Ateş: Başta Hakan Şükür olmak üzere çeşitli futbolcu ve yöneticilerle futbol üzerinde kurmaya çalıştığı hakimiyetle gözlemledik. İsmail Demiriz, Arif Erdem, Okan Buruk, Mert Korkmaz gibi isimlerin Fethullah Gülen cemaatinde sohbetlerde çekilmiş fotoğrafları… Fetö Türk futboluna nasıl ve kimler aracılığıyla nüfuz etti?

Mustafa Denizli: Saydığınız isimlerin tamamı benim futbolcum. Hatta bir programda sizin gibi Fetöcü diye bu futbolculardan bahsetmişlerdi, o zaman da dedim ben onların hepsiyle çalıştım. Bu kardeşlerimizin bu işlere nasıl bulaştığını bilmiyorum. Bir kısmı benim futbola başlattığım insanlar, bir kısmıyla Milli Takım’da çalıştım, bir kısmı klüp takımında çalıştığım insanlar. Onların dini vecibelerini yerine getirmeleri beni rahatsız etmezdi… Futbolcularımın böyle bir işin içinde olabileceğini bir gün dahi düşünmedim. Belki bazıları bilmeden girmişlerdir, bilinçli olarak bu işin içine gireceklerini tahmin etmiyorum. Şaşırdığım isimler bunlar. Herhangi bir olayın içinde, belli insanları belli bir yere kanalize ettiklerini görmedim.

Mustafa Denizli FETÖ tarafında engellenmeye çalışıldı mı?

Jülide Ateş: Mustafa Denizli FETÖ tarafından engellenmeye çalışıldı mı?

Mustafa Denizli: Hiçbir saniyemi bunun için ayırmadım, kafamı da yormadım! Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’ydı, onun bana karşı bir tavrı vardı, açıktı. Benim bu tür çok absürt gelen şeylerle uğraşacak vaktim yok, işimi yaparım. Doğru bildiğim her şeyi yaptım, yanlış her şeyden de vazgeçtim. Sorduğun gibi değil ama, ben de duydum ama üzerinde durmadım.

"Teşvik primine tanıklık ettim, defalarca şahit oldum''

Jülide Ateş: Mustafa Denizli teşvik primine tanıklık etti mi?

Mustafa Denizli: Ettim. Futbolcu olduğumda ettim. Teşvik primi şike kapsamına girmiyordu, bir suç teşkil etmiyordu. Belli takımlar, belli takımlara belli sonuçları alsın diye teşvik primi veriyordu. Futbolculuk dönemimde 4-5 defa böyle hadise oldu, yaşadım.

"Kadınların kadari erkeklerdir''

Jülide Ateş: Coğrafya kadınların kaderi mi?

Mustafa Denizli: Coğrafya niye kadınların kaderi olsun. Kadınların kaderi erkeklerdir! Kurallardır. Bulunduğu toplumdur, kültürüdür. Kadına şiddet zavallılık! 2 erkek var biri sokaktaki, biri evdeki.

"Hayatımın en fazla ağladığım günlerinden biri 8-0'lık mağlubiyetti''

Jülide Ateş: 8-0’lık İngiltere mağlubiyetini hatırlatarak “Kariyerinin en zor günü hangisiydi?” sorusunu yöneltti.

Mustafa Denizli: Bugündü. Bu maçın bende hasarı çok oldu. Milli Takımın başındayken, Galatarasay’da 2. Adamdım. İlk maç İzmir’de berabere bitti, bizim hedefe ulaşmamız için İngiltere’yi yenmemiz gerekiyordu. Buradaki toplantıda ‘İngiltere’yi yenmeye gidiyoruz’ dedik, çok iyi başladık ama sonra dağıldık, 8-0 kaybettim. Ben bir şok yaşadım, herkes yaşadı. Hayatımın en fazla ağladığım günlerinden biridir. Odama çıktım, telefon da bağlamayın, odama da kimse gelmesin dedim. Odaya kapandım, hüngür hüngür, salya sümük ağlıyorum.