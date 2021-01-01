MHP’li Gölbaşı Belediyesi asgari ücreti 3 bin 325 lira yaptı

MHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Personele emeğinin karşılığını vermemiz gerekiyor" sözleriyle asgari ücreti 3 bin 325 lira yaptıklarını açıkladı.

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MHP’li Gölbaşı Belediyesi, 2021 için en düşük ücretin 3 bin 325 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Kararın, CHP’li belediyelerin en düşük ücretin 3 bin 100 TL olacağını açıklamasının ve hükümetin asgari ücretin 2 bin 285 lira olarak belirlemesi nedeniyle tepki çekmesinin ardından alınması dikkati çekti.

"Personele emeğinin karşılığını vermemiz gerekiyordu"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çalışanların maaşlarının düşük olduğunu bildiklerini belirtirken, “Başta temizlik personellerimize, daha sonra fen işlerinde çalışan personellerimize, park bahçelerde çalışan personellerimize emeğinin karşılığını vermemiz gerekiyordu” dedi.

Ücret zammı geriye dönük olarak 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacak.

2019-2020 yıllarından önceki dönem borçlarını ödediklerini ve belediyenin ekonomisini düzelttiklerini belirten Şimşek, “Yapılan çalışmalar sonucunda 2021 yılında belediye şirket çalışanlarının sosyal hakları da dahil olmak üzere en düşük net maaşı 3 bin 325 TL olacak. Ücret zammı geriye dönük olarak 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Çalışanlarımıza aradaki fark tutarını da toplu iş sözleşmesi imzalanınca ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.