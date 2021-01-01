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Bursa'da 2021'i bankta battaniyesiyle karşılayan genç kadın: Ne yapayım yeni yılı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da genç kadın, kalacak yeri olmaması nedeniyle yeni yıla bankta girdi. Kadının gazetecilere 'yeni yıla böyle giriyorum ne yapayım yeni yılı' demesi dikkat çekti.

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Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimsesi olmayan ve dışarıda kalan genç kadın yeni yılı parkta geçirdi. Daha sonra parkın bankında oturan genç kadın battaniyesini çekip uyudu.

Gazetecilerin sorusuna sinirlenen genç kadın 'yeni yıla böyle giriyorum ne yapayım yeni yılı' diyerek tepki gösterdi.

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