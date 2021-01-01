Bugün marketler saat kaça kadar açık olacak çalışma saatleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 31 Aralık perşembe günü başladı ve 4 Ocak pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek. Peki 4 günlük sokağa çıkma yasağında bakkallar, marketler kaça kadar açık olacak? 80 saat sürecek yasak öncesi bakkal ve marketler saat 20.00’ye kadar açık olacak.

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Bugün marketler, bakkallat saat kaça kadar açık olacak araştırması başladı. 4 günlük yaklaşık 80 saat sürecek sokağa çıkma yasağı 31 Aralık perşembe günü saat 21.00'de başladı. Bugün ise birçok vatandaş bakkal ve marketlerin durumunu araştırıyor. Bugün bakkal ve marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verecek.

Cuma, cumartesi ve pazar günü boyunca sürecek sokağa çıkma yasağında bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar belirli saatlerde hizmet verebilecek. Yasak boyunca işletmeler saat 10.00'da açılacak ve 17.00'de kapanacak. Ayrıca yasak boyunca alkol satışı yapılmayacak.

Sokağa çıkma cezası kaç para: Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak