Masterchef Junior Türkiye ne zaman başlayacak 2020

Exxen platformunda ekrana gelecek olan MasterChef Junior'dab heyecandıran haber geldi. Peki, MasterChef Junior ne zaman başlayacak? MasterChef Junior yaş sınırı nedir? İşte MasterChef Junior 2021 fragmanı..

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TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 3 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak olan final bölümüyle ekrana veda edecek. Yeni yılda ise MasterChef Junior yarışması yayınlanmaya başlayacak. Yeni yılda MasterChef Junior'da ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın karşısında bu defa çocuklar yarışacak.

MasterChef Junior ne zaman başlayacak?

Acun Medya'nın yeni dijital platformu Exxen'de yayınlanacak MasterChef Junior, 1 Ocak'tan itibaren seyirci karşısına çıkacak.

MasterChef Junior yaş sınırı kaç?

18 yaş altı çocukların yarışacağı yarışmada daha çok 9 ile 13 yaş grubundaki çocuklar yer alacak.

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