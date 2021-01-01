İran, Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat yapacak

Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'a alttan alta destek verdiği öne sürülen İran'ın Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat yapacağı açıklandı.

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İran, ülkenin kuzeybatısında hava savunma testleri gerçekleştireceğini açıkladı. İran Azariha TV kanalı’nın haberine göre, tatbikatta ‘hava saldırısı alarm sinyali’ test edilecek.

İranlı yetkiliden "sadece test" açıklaması

İranlı bir yetkili, düzenlenecek tatbikata ilişkin, “İnsanları endişelenmemeye çağırıyoruz. Bu, hava alarmının çalışmasına verilen operatif tepkiyi test etmek içindir, sadece bir testdir” dedi.

Ermenistan medyası: Erdoğan'a mesaj olacak

İran’ın düzenleyeceği tatbikat, Ermenistan medyası tarafından da duyuruldu. Ermenistan Kamu Radyosu, bu gelişmeyi “Askeri tatbikatların Türkiye ve Azerbaycan sınırında yapılacak olması ilginçtir. İran askeri tatbikatları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Aralık’ta Bakü’de askeri geçit töreninde yaptığı açıklamaların arka planına karşı çok önemli bir olaydır” sözleriyle paylaştı.