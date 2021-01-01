Samsun'da yılbaşı kutlamasında bir genç maganda kurşunuyla yaralandı

SAMSUN'da yeni yıl kutlaması sırasında havaya ateş açanların silahlarından çıkan mermilerden biri, bir genci kafasına isabet etti. Ağır yaralanan genç hastanede tedavi altında.

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Samsun’un İlkadım ilçesi Yendoğan Mahallesi’nde, yeni yıl kutlaması sonucu magandalar, bir gencin ağır şekilde yaralanmasına neden oldu. Evinin terasında bulunan Emre Karasan'ın (30) kafasına kör kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Emre Karasan 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Emre Karasan’ın yakınları hastanede gözyaşı döktü. Polis silahlı ateş eden şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.