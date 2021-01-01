Donald Trump’tan son kez yeni yıl konuşması: Hatırlanmalıyız

Kendi yönetiminin aşı çalışmalarına verdiği katkıları anlatan Trump, 'İnsanların bunun nereden ve nasıl geldiğini unutmalarına asla izin veremeyiz' dedi.

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ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump, görevi Joe Biden’a devretmeden önce son yeni yıl konuşmasını yaptı. Trump, kendi yönetiminin koronavirüs aşısı çalışmalarına olan katkılarını vurgulayarak, “Bu, tarihteki en olağanüstü bilimsel, endüstriyel ve tıbbi başarılardan biridir. İnsanların bunun nereden ve nasıl geldiğini unutmalarına asla izin veremeyiz. Onur duyduğumuz için çok gururluyuz… Yapılanlar için hatırlanmalıyız.” dedi.

"Çin virüsü" ifadesi dikkat çekti

Koronavirüs için “Çin virüsü” ifadesini kullanan Trump, “Normalde aşı geliştirme çalışması 10 yıl kadar sürer. Operasyon Warp Speed sayesinde, aşıyı 9 ayda geliştirdik.” dedi.

Trump konuşmasını “En iyisi gelmek üzere” sözleriyle tamamladı.