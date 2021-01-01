Hürriyet yazarı Erturğrul Özkök'ten Abdulkadir Selvi'ye 'yetki' tepkisi

Hürriyet yazar Ertuğrul Özkök bugünkü köşe yazısında, çalışma arkadaşı Abdulkadir Selvi'ye tepki gösterdi.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü köşe yazısında, yine aynı gazetenin iktidara yakın yazarı Abdulkadir Selvi'ye dünkü köşesinde yazdığı, "Ben yetkiyi Kılıçdaroğlu’ndan değil halktan aldım...” cümlesi nedeniyle tepki gösterdi.

"Çizgiyi geçme derim"

Aynı gazetede köşe yazarlığı yaptığı Abdulkadir Selvi'ye yüklenen Ertuğrul Özkök bugünkü köşe yazısında, “Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir...” yazdı. Öte yandan Özkök, "Orası da pek makbul bir makam değildir. Sen mütevazı bir insansın... Aman dur, o çizgiyi geçme derim...." diyerek Selvi'yi uyardı.

İşte Ertuğrul Özkök'ün dikkat çeken o yazısı;

AMAN ABDULKADİR

‘HALKIN VERDİĞİ’ YETKİ Mİ PATRONUN VERDİĞİ KÖŞE Mİ

ABDULKADİR Selvi’nin dünkü yazısında bir cümle var ki...

Allaaahhh...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile polemiğe girmiş... Diyor ki:

“Ben yetkiyi Kılıçdaroğlu’ndan değil halktan aldım...”

Ben de, “Aman Abdulkadir aman haa” diyorum...

O nedenle bir abilik yapayım, epeydir gazete köşelerinde sürünen tecrübeli biri olarak şunu söyleyeyim:

“Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir...”

Nasıl ki bir siyasetçi seçimde aldığı oyu, “Halkın kendisine 4 yıllığına ülkeyi yönetmesi için verdiği izin” olarak değil de “Tanrı tarafından verilmiş bir misyon ve hak” olarak görmeye başladığı zaman demokraside işler hiç iyi gitmiyor demekse...

Bir gazeteci de yazdığı köşeyi “ilahi bir halk iradesi” olarak görmeye başladı mı...

Aman ha...

“Tanrıyazar” katına çıkmaya hazır bir ruh haline gelmiş demektir...

Orası da pek makbul bir makam değildir.

Sen mütevazı bir insansın... Aman dur, o çizgiyi geçme derim....

Özkök'ün yazısının tamamı için tıklayınız...