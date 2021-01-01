Yeni yılın ilk sürprizi! Arda Turan'a talip çıktı

Son haftalarda gösterdiği başarılı performansıyla eski günlerinden esintiler sergileyen Arda Turan'ın, sezon sonunda performansına bağlı olarak sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi uzayabilir. Ancak deneyimli futbolcuya Meksika'dan talip çıktığı kayıtlara geçti.

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Arda Turan, 2011 yılında ayrıldığı Galatasaray'a 9 yılın ardından sezon başında geri dönmüş ve yuvasında yeniden kaptanlığı almıştı. Sarı kırmızılılarda tartışma konusu olmasına karşı Arda Turan, sahada başarılı bir performans sergilemişti. Yıldız futbolcunun son haftalardaki çıkışı yurt dışındaki takımların da dikkatini çekti. Teknik direktör Fatih Terim'in de kendisine güvendiği bilinen Arda Turan'ın futbol kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediği biliniyor.

Bununla beraber geçmişte Atletico Madrid ve Barcelona'da da forma giyen Arda Turan'ın Galatasaray'daki yükselişi hem Avrupa'da hem de de dünyada yankı bulmaya başladı.

Tigres istiyor Arda'nın yükselişiyle beraber transfer haberleri de yeniden gündeme gelmeye başladı. Arda Turan için yer alan iddiada Meksika takımı Tigres'in, yıldız isme talip olduğu kaydedildi. Meksika basınında Tigres'in Arda Turan'ın yanı sıra Antonio Sanabria, Mario Balotelli ve Ahmed Musa'yı da listesine aldığı kaydedildi.

Gazeteci Willie Gonzalez'in haberine göre; daha önce Gignac gibi yıldızların transferini gerçekleştiren Meksika kulübü, yeniden büyük imzalarla başarı yakalamak istiyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Tigres, Bayern Münih'e karşı rekabet edebilmek için ara transfer döneminde bu imzaları gerçekleştirmek istiyor.

Henüz karar vermedi Öte yandan yıldız futbolcunun şu an için Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağına dair net bir karar vermediği ifade edildi. 33 yaşındaki Arda Turan, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gollük katkı sağladı.