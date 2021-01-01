Mutasyona virüsten 20 yaş altındakiler daha çok etkileniyor! İngiltere araştırması

İNGİLTERE'nin saygın kurumlarından Imperial College London, mutasyon koronavirüsün 20 yaşın altındaki gençleri daha çok etkilediğini duyurdu. Yapılan açıklamada virüsün kontrol edilmesinin çok daha güç hale geldiği bir an önce aşılama sürecine girilmesi gerektiği kaydedildi...

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Mutasyona uğramış Kovid-19 ile ilgili birçok çalışma yapılırken, İngiltere'de yapılan bir araştırma bu virüsün etkisini ve yaratabileceği tahribatı gözler önüne serdi. Imperial College London başta olmak üzere ülkedeki bazı sağlık kuruluşlarının dahil olduğu araştırmaya göre, normal Kovid-19'a göre daha çabuk yayılan bu virüsün özellikle 20 yaşın altındakileri daha çok etkilediği tespit edildi.

Bilim insanları virüsün yeniden çoğalma oranının da yükseldiğini açıklarken, mutasyona uğramış virüse yakalanan bir kişinin bu hastalığı 0.7 kişiye bulaştırdığı ve bu oranın da arttığı kaydedildi.

"Bu varyantın kontrol altına alınması çok daha güç" Araştırmayı yürüten Imperial College London'da görevli profesör Neil Ferguson, "Bu virüsün kontrol altına alınması çok daha güç ve aşılama sürecinin bir an önce başlaması gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Gençleri daha çok etkiliyor" Ferguson, bu verileri İngiltere hükümetiyle de paylaştıklarını açıklarken, mutasyona uğramış virüsünün daha çok gençleri etkilediğini söyledi.

Mutasyona uğramış Kovid-19 ile ilgili daha önce yapılan araştırmalarda, virüsün yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilmişti.