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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı! İşte 2020'de yapılan tüm hizmetler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıla özel yaptığı açıklamada "Türkiye için çok çalışacağız" notuyla 2020 boyunca yapılan tüm ziyaretler ve hizmetleri paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, '2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini ve Türkiye için çok çalışacaklarını' belirtti. Erdoğan, koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını söyledi.

"Türkiye için çok çalışacağız"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız.

2020'de neler yaptık?

Erdoğan'ın paylaşımında, "2020'de neler yaptık?" başlığıyla "40 milyon fidan/ağaç dikimi", "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi", "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı", " Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz" ile "resmi ziyaretler", "yapılar", "fabrikalar, tesisler, santraller", "hastaneler", "ulaşım", "barajlar ve sulama projeleri", "teknoloji", "projeler", "kültür ve sanat", "yurt içi ziyaretleri", "sosyal ve ticari destekler, yardımlar" konularıyla ilgili yapılan icraatlara ilişkin bilgiler de verildi.

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