Kamuya 100 bin memur alımı var! (2021) İşte o devlet kurumları ve branşlar...
2021 yılında devlet kurumlarına toplamda 100 bin memur alımı planlanıyor... Yeni yılda birçok branşta kamu görevlisi yerleştirilecek. Öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, hemşireden din görevlisine, bekçiden madenciye kadar onbinlerce kişiye yeni iş kapısı açılacak. İşte o kamu kurumları, meslek grupları ve alımı yapılacak memur sayısı...
Yüzbinlerce vatandaş yeni yılda hayalini kurduğu kamuda memur olmak için araştırmalara başladı. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde 22 kamu kurumu, 3 bin 500 personel alımı için ilana çıkarken, toplamda 100 bine yakın personel istihdam edilecek. Peki hangi kamu kurumlarına toplam kaç memur alınacak, kurumların hangi meslek pozisyonları için arayışları var? İşte yanıtı ve diğer tüm ayrıntılar...
Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçelendirilen 35 bin personel alımı sürerken, 65 bine yakın alım daha yapılacak.
Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımları
Dün itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi, üniversiteler bine yakın sözleşmeli sağlık personeli alacak.