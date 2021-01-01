Oyun konsollarından alınan gümrük vergisi yüzde 20'ye düşürüldü

Oyun konsollarında yüzde 50 oranında uygulanan ilave gümrük vergisi, yeni yıla girilmesiyle yüzde 20'ye düşürüldü.

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Bildiğiniz gibi ülkemizde satışa çıkan PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi oyun konsolları oldukça yüksek fiyat etiketine sahip. Bunun en büyük nedenlerinden biri de uygulanan yüzde 50 ek gümrük vergisi. Geçtiğimiz aylarda konulan ek verginin süresi 30 Eylül tarihinde dolacaktı. Ancak alınan bir kararla bu süre 31 Aralık 2020 tarihine uzatılmıştı.

Bazı sanayi ürünleri ile oyun konsolu, karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında konulan yüzde 50'lik ek gümrük vergisinin yeni yılda da devam etmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı ve vergi oranı düşürüldü.

Ek vergi oranı yüzde 20'ye düşürüldü

Oyun konsollarına ve yukarıda bahsettiğimiz diğer ürünlere uygulanan yüzde 50 ilave gümrük vergisi, 2021’de yüzde 20 oranında uygulanacak. Bu nedenle PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil konsollarda fiyatların düşmesi bekleniyor.

Her ne kadar Sony ve Microsoft’un yakında fiyat güncellemesi yapması beklense de şu anda yaşanan stok problemleri nedeniyle fiyatlarda fazla bir değişiklik olması beklenmiyor.