BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Belbuka Üs Bölgesi' mesajı

İçişleri  Bakanı Süleyman Soylu, Belbuka Kalekol Üs Bölgesi ziyaretinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti" dedi.

Abone ol

Bakan Soylu, yılbaşında Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Soylu, yılbaşında Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Soylu, ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Belbuka Üs Bölgesi. Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka. (Berbuka-Gelin Taşı), teröristlerin sahte hikayeleriyle değil, tarihin emaneti, kendi hikayesiyle anılıyor" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Denizli'den çarpıcı sözler! FETÖ'cü futbolcuların tamamı benim futbolcum
MHP’li Gölbaşı Belediyesi asgari ücreti 3 bin 325 lira yaptı
1300 cc altı değeri 56.500'ü aşıp 99 bini aşmayan araçlar MTV 2021
İsmail Saymaz'dan bomba kulis: İrfan Fidan AYM başkanlığa getirilecek
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın! Patlama da oldu
1300 cc altı değeri 56.500'ü aşmayanlar araçların 2021 vergisi
2020'nin en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu! Son işlem gününde yükseldi
Sinemalar ne zaman açılacak yeni haber geldi uzatıldı mı?
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı: Körfez'le ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu Fikri Sağlar'ın olay türban sözleriyle ilgili bakın ne dedi!
Yorumlar 3 yorum