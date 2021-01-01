Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn hakkında yeni gelişme! Fransız dedektiflerle görüşecek

Geçtiğimiz yıl 29 Aralık'ta Japonya'daki ev hapsinden gizli bir operasyon ile kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, Fransız dedektiflerle Beyrut'ta bir araya gelecek.

Abone ol

Geçtiğimiz yıl 29 Aralık'ta Japonya'daki ev hapsinden gizli bir operasyon ile kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, Türkiye üzerinden anavatanı olan Lübnan'daki evine gitmişti.

Bir süredir kendisinden haber alınamayan eski yönetici, geçtiğimiz haftalarda sessizliğini bozarak otomobil endüstrisi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Dedektiflerle görüşecek

İddialara göre şu anda Fransız dedektiflerden oluşan bir ekip Beyrut'a seyahat ediyor. Ghosn ve dedektifler 18 Ocak'ta resmi bir toplantı gerçekleştirerek gerekli bilgileri kamuoyu ile paylaşacak.

Automotive News Europe ekibinin iddialarına göre bu toplantıda Lübnanlı bir savcı da bulunacak. Fakat şimdilik bu savcının ismi Beyrutlu yetkililerin ricası ile gizli tutuluyor. Hatta söylentilere göre toplantının ardından bile bu kişinin ismi açıklanmayabilir.

Gelen bilgilere göre Ghosn, bu kez Fransız yetkililere istedikleri bilgileri verecek. Eski yönetici, Renault ve Nissan'ın, Hollanda menşeli bir alt markasının harcamaları konusunda itiraflarda bulunacak.

Ghosn'un davasının ise ne zaman sonuçlanacağı bilinmiyor. Japon yetkililerin her türlü yolu denediği bu dava, yaklaşık iki senedir devam ediyor.

Carlos Ghosh neden suçlanıyor?

Carlos Ghosn'un, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını yaklaşık 254 milyon lira düşük gösterdiği iddia edildi. Eski CEO, Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle Kasım 2018'de tutuklandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo’da üç buçuk aylık tutuklu olduğu cezaevinden 9 milyon dolar kefalet ödeyerek tahliye oldu.

Ghosn’un tahliyesinden kısa bir süre sonra 2004-2015 yılları arasında Stanford’da okuyan 4 çocuğunun okul harçlarının da şirket tarafından ödendiği ortaya çıktı.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn kaçmadan önce, maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Japonya’da ev hapsinde tutuluyordu.