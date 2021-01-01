Bugün cuma namazına gidilecek mi Diyanet son açıklaması

Bugün hem sokağa çıkma yasağı hem de 1 Ocak yılbaşı resmi tatil olması nedeniyle camilerde cuma namazı kılınıp kılınmayacağı merak edildi. Konuyla ilgili açıklama İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapıldı. Peki, 1 Ocak 2021’de Cuma namazı kılınacak mı? Sokağa çıkma yasağında camilere gidilebilecek mi?

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İslam alemi için önemli bir gün olan cuma gününde cuma namazı kılmak farzdır. Bugün uygulanan sokağa çıkma yasağı ise vatandaşların aklına Cuma namazına gitmek serbest mi, yasak mı? soruları geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte 1 Ocak Cuma namazı hakkında bilinmesi gerekenler...

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 15.00'te İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ele aldı. Toplantı sonunda alınan kararda, Cuma namazına izin verilmesini öngören ilgili tüm kuruluşlara gönderilen kararda şöyle denildi:

Sokağa çıkma yasağında camilere gidilebilecek mi?

"Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir" denildi.