Ünlü tekstilci Cem Altan'a 50 milyon TL'lik boşanma davası! 'Aldatıyor ve sevgilisi hamile'

İSTANBUL Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) yönetim kurulu üyesi tekstilci Cem Altan ve eşi Asude Altan evliliğini sonlandırmaya hazırlanırken karşılıklı açılan boşanma davaları gündeme düştü. Asude Altan, eşine aldatıldığı iddiasıyla 50 milyon TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı, 100 bin TL de nafaka istedi.

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İHKİB tarafından Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen bu yıl 28'incisi düzenlenen KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması jüri başkanlığını da yapan Cem Altan, geçtiğimiz günlerde evlilik birliklerinin bittiğini ileri sürerek Asude Altan'a boşanma davası açtı. Asude Altan da 2014'te dünyaevine girdiği eşini sadakatsizlikle suçlayarak, kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürdü. Cem Altan'a avukatı Sibel Engin aracılığıyla karşı boşanma davası açtı. Asude Altan eşinden 25 milyon TL maddi, 25 milyon manevi olmak üzere toplam 50 milyon TL tazminat isteyerek aylık 100 bin TL nafaka istedi.

Sevgilisi 8 aylık hamile lüks villada yaşıyorlar iddiası İstanbul Aile Mahkemesine açılan boşanma davasının dilekçesinde Cem Altan'ın A.H. ile pandemi döneminde Instagram'dan sık sık görüştüğü belirtildi. Sadece aldatılmakla kalmadığını belirten Asude Altan dava dilekçesinde, eşinin sevgilisinin 8 aylık hamile olduğunu ve Cem Altan'ın ünlü bir sitede 2 buçuk milyon dolara satın aldığı 900 metrekarelik bir villada sevgilisiyle beraber yaşadıklarını iddia etti.

Lüks yattaki fotoğraflar delil oldu A.H.’nin kendini Cem Altan'ın eşi olarak tanıttığı, beraber tatile gittiği ileri sürülen dilekçede Cem Altan'ın lüks yatında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşmaktan da kaçınmadığı belirtildi. Fotoğraflar delil olarak dava dosyasına sunuldu.

32 milyon gayrimenkulü var Dilekçede, Cem Altan'ın adına Türkiye'de 26 gayrimenkulün bulunduğu, Londra’da ise 4 milyon 100 bin pound değerinde 6 gayrimenkulünün olduğu belirtilerek, Türkiye'de ve İngiltere'deki banka hesaplarının celbi istendi.

Aile konutunu da istiyor Mahkemenin Cem Altan'ın ekonomik sosyal durumu göz önünde bulundurarak Asude Altan'a aylık 100 bin TL tedbir nafakası ödenmesi istendi. Asude Altan'a yaşatılan manevi acının artık sınırının kalmadığının belirtildiği dilekçede 25 milyon TL manevi, 25 milyon TL de maddi tazminat istendi. Cem Altan'ın eşine aile konutundan çıkması için baskı yaptığı iddia edilen dilekçede, Aile konutunun Asude Altan adına özgülenmesi talebinde bulunuldu.