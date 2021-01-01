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Meral Akşener'den Erdoğan'a parlamenter sistem çağrısı! Bedelini ödeyecekler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a parlamenter sistem çağrısında bulunarak, "Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olmanın cevabını milletimizden alacaklar." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş'taki Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaretinin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. ''Gerek ekonomide gerekse hukuk alanında reforma elbette ihtiyaç var. Türkiye'de bir reform yapılmaya ihtiyaç var ama bu yapılabilir mi, buna ümidimiz yok." diyen Akşener, "Sayın Erdoğan'a tavsiyem hemen, en hızlı biçimde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem için tarafları bir araya toplayıp, bizim önerdiğimiz memleket masasını toplamasıdır. Milletimizin nefes alabilmesi için hızlı bir şekilde güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılmasının sağlanmasıdır." dedi. 

Bedelini sandıkta ödeyecekler
Bir gazetecinin "Yeni yılmesajlarınız ne olacak?", "Cumhurbaşkanının bugünkü yılbaşı mesajında, ekonomi ön plandaydı. 2021 için bazı reformlardan bahsetti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Akşener, şu cevabı verdi:

"Sayın Erdoğan'ın ağzından 'reform' çıktığında kendisine parmak sallanıyor dolayısıyla gerek ekonomide gerekse hukuk alanında reforma elbette ihtiyaç var. Türkiye'de bir reform yapılmaya ihtiyaç var ama bu yapılabilir mi, buna ümidimiz yok. Sayın Erdoğan'a tavsiyem hemen, en hızlı biçimde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem için tarafları bir araya toplayıp, bizim önerdiğimiz memleket masasını toplamasıdır. Milletimizin nefes alabilmesi için hızlı bir şekilde güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılmasının sağlanmasıdır. 'Bundan ümidin var mıdır?' diye sorarsanız, ümidim yoktur. Onun için inşallah biz, İYİ Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. İlk seçimde bu sisteme dair vatandaşımız tepkisini ortaya koyacak. Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olmanın cevabını milletimizden alacaklar, bedelini de sandıkta ödeyecekler diye düşünüyorum ve ben buna inanıyorum."

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