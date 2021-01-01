İstanbul'da anne-oğuldan korkunç plan! Soruşturma başlatıldı

BEŞİKTAŞ'ta intihar etmek için oğlu ile plan yaparak 224 adet ilaç içen kadın ölümden korkunca ambulansı arayarak yardım istedi. Eve gelen görevlilere oğlunu kurtarmalarını söyledikten sonra bilincini kaybeden anne ve oğlu tedavi altına alındı.

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İstanbul Beşiktaş'ta 54 yaşındaki İ.G., 27 yaşındaki oğlu M.G. ile birlikte yaşıyordu. İ.G. psikolojik bunalım nedeniyle intihar etmek istedi ve bu isteğini oğlu ile paylaştı. Annesinin yalnız ölmesini istemeyen genç adam annesiyle birlikte intihar etmek istediğini söyleyince evde bulunan tüm ilaçları topladılar. Aynı anda 224 ilaç içen anne-oğul bir süre sonra kendisinden geçti.

Yaptığının yanlış olduğunu fark eden anne oğlunu o halde görünce 112'yi arayarak yardım istedi. Ayakta durmakta zorluk çeken kadın kapıya gelen ambulans görevlilerini karşıladığı sırada, 'Oğluma yardım edin' diyerek kendisinden geçti.

Midelerinden erimeye hazır 224 adet ilaç çıkarıldı

Sabah'ta yer alan habere göre sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan anne ve oğlunun mideleri yıkandı. Hastanede yapılan tedavi sırasında ikilinin midelerinden toplamda 224 adet erimeye hazır ilaç çıkarıldı. Anne ve oğlu hakkında intihara teşebbüs etmek suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.