Döviz hesaplarında yeni rekor! 234 milyar 804 milyon dolara yükseldi

25 Aralık haftasında döviz hesapları, 702 milyon dolar daha artarak 234 milyar 804 milyon dolara çıktı.

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Vatandaşların döviz hesapları faiz artırımlarına rağmen yükselişini sürdürüyor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz hesapları 25 Aralık haftasında 702 milyon dolar daha artarak 234 milyar 804 milyon dolara çıktı. Bu yeni bir rekor…

Bireylerin döviz hesapları 729 milyon dolar artarken kurumsal hesaplar 27 milyon dolar azaldı.