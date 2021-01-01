Havai fişek patlamasında yaralanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktorundan açıklama geldi.

Abone ol

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, Büyükçekmece'de bulunan evinde yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı. Görme kaybı ihtimalinin olduğu belirtilen Norveçli futbolcunun doktorundan açıklama geldi.

Prof. Dr. Vedat Kaya, "Omar’ın durumu düne göre oldukça iyi. Bir gözü diğerine göre daha hasarlı. Yarın bir değerlendirme yapacağız." dedi.

Abdurrahim Albayrak, hastanedeki ziyareti sonrası "Gözlerinin içi yıkanacak net bulguların ortaya çıkması için. Sağ olsun doktorlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.