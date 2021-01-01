Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktorları ünlü futbolcunun son durumunu açıkladı

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlamasında havai fişeğin elinde patlaması sonucu yaralanmıştı. Ünlü futbolcunun doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya, "Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı." açıklaması yaptı.

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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlaması nedeniyle yaralanmıştı. Evinde parti veren Norveçli oyuncu havai fişeği elinde tuttuğu sırada patlama olmuştu. Yaralanan deneyimli sağ bek hastaneye kaldırılmıştı. Kulüp doktoru Yener İnce de hemen hastaneye gitmişti, Omar'ın tedavisiyle ilgilenmişti. Omar'ın iki gözünden de yaralandığı, görme kaybı tehlikesi yaşadığı öne sürülmüştü.

"Bir gözü, diğerine göre daha hasarlı"

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya, futbolcunun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bir gözde daha fazla olmak üzere 2 gözde de yaralanma söz konusuydu. Şu anki durumu düne göre oldukça iyi... Şu an medikal tedavisi devam ediyor. Yeniden bir müdahale gerekebilir. Değerlendirme sonucunda planlamayı düşünüyoruz. Oluşan termal kimyasal bir etki var. Ne olacağına dair takiplerimizi bakıyoruz. Bütün tetkiklerini yaptık. Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı. Görme yetisi var ama ileriki gidişatla ilgili ne olur söylemek bağlayıcı olur.

Basit bir parça leke yüzünden görme çok değişebilir. Bunlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum.

Genel bir çerçeve çizmek istedim. Bir temizleme işlemi yaptık. Bu bile bir gün içinde çok fark yarattı. Restorasyon diyebileceğimiz işlemi de adım adım planlıyoruz. Türkiye'de ekipman olarak en iyi ekipmana sahip hastanedeyiz. Bu tür olaylara daha önce de müdahale ettik. Kök hücre laboratuvarımız var. Dünya ortalamasının üzerinde bir tedavi olacak. Bunu yapacağız.