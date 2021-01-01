Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan sokakları ürpertici buldu: Noel Baba soytarıları cirit atıyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, "Her yerde Noel Baba soytarıları cirit atabiliyor bu ülkede bile. İyi de, burası neresi? Müslüman memleketi değil mi?" dedi.

Abone ol

Yılbaşı için süslenen cadde ve sokakları 'ürpertici' bulan Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, "Yılbaşı çılgınlığı'nı aslında insanı insanaltı ruhsuz, mekanik bir varlığa dönüştüren, kitleleri kapitalist tüketim biçimlerinin köleleri hâline getiren, dil’i, konuşma’yı, anlam’ı bitiren hız, haz ve ayartıyı kutsayan, din-dışı kutsallıklar icat eden paganizmin zaferi" olarak nitelendirdi.

"Noel Baba soytarıları cirit atabiliyor bu ülkede bile"

Yeni Şafak yazarı Kaplan, bugün kaleme aldığı “Yılbaşı çılgınlığı: Paganizmin zaferi ve ruhunun çalındığını haykırmak!” başlıklı yazısında dikkat çeken ifadelere imza attı.

Kaplan, süslenen cadde ve sokaklara tepki göstererek, "Çarşıda-pazarda, işyerlerinde, alış-veriş merkezlerinde, televizyon ekranlarında, a-sosyal medyada, velhâsıl, her yerde Noel Baba soytarıları cirit atabiliyor bu ülkede bile!” dedi.